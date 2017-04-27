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Тольяттихимбанк выручит деньгами троллейбусное управление Тольятти

Тольяттихимбанк даст на 2,5 года 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств. Под 16% годовых. На обслуживание кредита МП потратит 5,367 млн рублей. 

Банк был единственным участником аукциона. 

Деньги МП будет получать траншами с мая по ноябрь. 

Долг будет погашать ежемесячно, по графику, до ноября 2019 г. В этом году совокупно МП должен будет заплатить банку 6,3 млн рублей, в 2018 г. – 9,8 млн, в 2019 г. – 8,4 млн рублей. 

Теги: Тольяттихимбанк, Тольятинское троллейбусное управление, кредит

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