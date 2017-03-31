Вчера, 17:50
Открыта запись на прием к областному омбудсмену
Открыта запись на прием к областному омбудсмену
30 мая в 14-00 в приемной уполномоченного по правам человека в Самарской области будут принимать граждан с вопросами о земельных правоотношениях, соблюдении прав граждан при заключении сделок с недвижимостью, деятельности риэлторов.
Попасть на прием можно только по предварительной записи. Телефон для записи: 8(846)337-29-03.
Адрес: Самара, ул. Маяковского, д. 20.
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