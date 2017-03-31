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Открыта запись на прием к областному омбудсмену

30 мая в 14-00 в приемной уполномоченного по правам человека в Самарской области будут принимать граждан с вопросами о земельных правоотношениях, соблюдении прав граждан при заключении сделок с недвижимостью, деятельности риэлторов.

Попасть на прием можно только по предварительной записи. Телефон для записи: 8(846)337-29-03.

Адрес: Самара, ул. Маяковского, д. 20.

Теги: прием, омбудсмен

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