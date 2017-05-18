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В Самарской области продали 22 тыс. подержанных машин
В первом квартале в Самарской области было продано 22,1 тыс. б/у автомобилей, это на 2% меньше, чем в январе-марте 2016 г. С таким результатом наш регион расположился на 15 строчке рейтинга "Автостат".
Рейтинг возглавляет Подмосковье, рынок которого в 1 квартале вырос на 6,9% (до 70 тыс. шт.). Столица заняла вторую строчку – московский вторичный рынок сократился на 13,4% (до 66,6 тыс. шт.). Меньше всего подержанных машин продано в Тульской области – 12,2 тыс. авто.
Всего в январе – марте объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1,132 млн единиц, это на 1,4% больше результата первого квартала 2016 г. (1,116 млн).
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