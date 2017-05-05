Вчера, 12:30

Стройку на ул. Ташкентской можно будет объехать

В Самаре начали строить объезд ул. Ташкентской, который требуется для продолжения строительства путепровода через ул. Демократическую. Рабочим требуется переложить линию электропередач. «Чтобы не затруднять строительными работами существующее движение на въезде в город, ведется подготовка объездной дороги, которая будет проходить рядом с действующей. В начале следующей недели движение из города сместится вправо, а в город – на полосу движения, по которой сейчас выезжают из Самары. Длина объездной дороги – 130 метров, она выходит на старый асфальтобетон, ширина – шесть метров, по две полосы движения в каждую строну», - сообщило облправительство.

На установку опор для путепровода и монтаж балок пролетов нужно 2 месяца. «Общая длина строящегося путепровода более 80 метров, ширина 18,7 метра, из них 14 метров – проезжая часть, предусмотрены тротуары по 0,75 метра и освещение. На 100% готовы две опоры, четвертая – на 80%, предстоит ставить опалубку, бетонировать ригель, – рассказал мастер строительно-монтажных работ «Гипростроймост» Антон Бизяев. – После переноса линии электропередач начнем возведение третьей опоры. 17 свай по 14 метров каждая. В дальнейшем будет производиться монтаж балок проектного строения – по 10 штук в каждом из трех пролетов путепровода".

Движение по путепроводу планируют открыть в ноябре.

Сейчас продолжается строительство нового участка дороги по ул. Ташкентская от ул. Демократическая до ул. Димитрова – 900 метров. Около 400 метров уже подготовлено под асфальтобетонное покрытие.

«Планируется до конца июля сделать соединение с ул. Димитрова», - сообщили власти региона.

В июне прошлого года подряд на реконструкцию ул. Ташкентской получило ООО "Хрипунов и К".

Тогда сообщалось, что За 787,7 млн рублей компания должна была реконструировать участок длиной 4,61 км - от пр. Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова. В три этапа. И все этапы ремонты должны были завершиться к 30 ноября 2017 г.

В апреле появилась информация, что ул. Ташкентскую будут реконструировать на отрезке от областной больницы им. Середавина до пересечения с ул. Демократической.

Теги: ташкентская, дороги

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