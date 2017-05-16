Вчера, 12:03

Тольяттинцы могут записаться на прием к замминистра минздрава области

23 мая в Тольятти принимать граждан будет замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.



Записаться на прием можно в администрации Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каб. 106, или по телефонам: 543-266, 544-219.



Прием начнется в 10:00 в Тольяттинской городской поликлинике №1 (Приморский бульвар, 24, 4 этаж, кабинет главного врача).

Теги: минздрав, прием, тольятти

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