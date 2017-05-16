Главное за сегодня: 
За окном: +20, завтра: +24
 Вчера, 12:03 
Рейтинг: 0 
Тольяттинцы могут записаться на прием к замминистра минздрава области

23 мая в Тольятти принимать граждан будет замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.  

Записаться на прием можно в администрации Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каб. 106, или по телефонам: 543-266, 544-219.

Прием начнется в 10:00 в Тольяттинской городской поликлинике №1 (Приморский бульвар, 24, 4 этаж, кабинет главного врача).

Теги: минздрав, прием, тольятти

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios