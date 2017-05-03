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Движение на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской обещают восстановить после обеда
Движение на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской обещают восстановить после обеда
Возобновить автомобильное движение в Самаре на пересечение улиц Куйбышева и Красноармейской планируется сегодня, во второй половине дня, сообщает "ПТС".
17 мая АО «Предприятие тепловых сетей» выявило там повреждение теплотрассы диаметром 400 мм, которое привело к разрушению дорожного полотна. Движение было перекрыто для устранения последствий аварии.
"В 22:00 17 мая работники двух подрядных организаций приступили к земляным работам на объекте. К 2:00 ночи работы были завершены и уложен участок новой трубы протяженностью 12,5 метров. Следом работники специализированной организации «XXI век» приступили к восстановлению благоустройства. На данный момент работы по благоустройству подходят к завершению", - сообщило "ПТС".
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