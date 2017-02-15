Оффшор Владимира Аветисяна может стать единственным владельцем «Самараэнерго»
ФАС России разрешила Charmshine Investments Limited (Британские Виргинские острова) купить 46,6625% голосующих акций ПАО "Самараэнерго". Об этом сообщается на сайте ФАС. По данным ведомства сейчас компания владеет пакетом 53,3375%.
В сентябре 2016 г. Charmshine Invesments Limited стал основным владельцем Самараэнерго (53,07%).
По данным Самараэнерго на 31 марта, такой же пакет (53,07%) принадлежит члену совета директоров компании Владимиру Аветисяну. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию, Аветисян – бенефициар Charmshine Invesments Limited.
В ноябре прошлого года свой пакет в Самараэнерго увеличила Credit Suesse Group AG до 15,856% обыкновенных акций и 0,53% привилегированных. В списке афиллированных лиц на конец первого квартала данных об этой компании нет.
В конце марта компания сообщила о том, что Charmshine Invesments Limited направил предложение владельцам акций об их выкупе. По 0,314 рубля за одну привилегированную акцию и по 0,289 рубля за одну обыкновенную акцию. Ответ оффшорная компания ожидала в течение 70 дней после объявления оферты. Совет директоров самарской компании сообщил о том, что предложение Charmshine принято, в апреле. Безотзывная банковская гарантия на 580 млн рублей, приложенная Charmshine к предложению о выкупе акций, - «не менее совокупной стоимости всех приобретаемых ценных бумаг», счел совет директоров.
Планы Charmshine не противоречат планам развития компании, сообщал совет директоров, а изменений в составе работников Самараэнерго новый собственник не планирует.
Но при этом совет директоров предлагал учесть тот факт, что «после завершения процедуры приобретения акций… количество эмиссионных ценных бумаг Общества, находящихся в свободном обращении может существенно сократиться, что приведет к уменьшению ликвидности и, возможно, к изменению рыночной стоимости ценных бумаг ПАО «Самараэнерго». Впрочем, сообщала компания, «в дальнейшем рыночная цена может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов рыночной конъюнктуры, которые находятся вне сферы контроля Общества».
Уставный капитал Самараэнерго состоит из 3 млрд 538 млн 928,532 обыкновенных акций номиналом 0,25 рубля и 521 млн 993,08 тыс. привилегированных акций номиналом 0,01 рубля.
Теги: самараэнерго, владимир аветисян, Charmshine Invesments Limited
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