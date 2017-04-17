Вчера, 17:16

Билеты на самарском речвокзале будут продавать по-новому

ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" предупредило, что

из-за профилактических работ на речном вокзале 19, 20, 21, мая билеты для пассажиров некоторых линий будут продавать вне касс.

Пассажирам рейсов Самара-Тольятти, Самара-Сызрань и Самара-Зольное продавать билеты будут кассиры-контролеры на судне.



На пригородный маршрут до Винновки и на полуторочасовые прогулки по Волге купить билеты можно будет во временном кассовом пункте на 1 причале.



Только для пассажиров в Рождествено и по турмаршрутам продавать билеты будут в кассах речвокзала.

Теги: речвокзал, билеты, српп

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