Вчера, 10:41

Самарская область – на 47 месте в рейтинге благосостояния семей

Самарская область заняла 47 место в рейтинге регионов по уровню благосостояния российских семей, который составили эксперты агентства РИА Рейтинг по итогам 2016 г.

Рейтинг рассчитывался по остатку денежных средств семьи с обоими работающими родителями, после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Для семьи с двумя детьми из сумм двух средних по региону зарплат вычитали два региональных прожиточных минимума для трудоспособного населения и двух - для детей. Для семьи с одним ребенком из зарплат вычли два прожиточных минимума для трудоспособного населения и один для ребенка.

Показатели Самарской области: ежемесячный остаток в семье с двумя детьми - 16 544 рублей, с одним - 26 111.

Год назад Самарская область занимала 29 -е место рейтинга. В 2015 г. в самарских семьях с двумя детьми после минимальных трат в месяц остается 18 312 рубля, в семье с одним ребенком — 29 958 рублей.

В среднем по стране у семьи с двумя детьми в прошлом году оставалось 32,9 тыс. рублей, с одним ребенком – 42,6 тыс. рублей.

На первом месте рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ. По итогам 2016 г. в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 103,4 тыс. рублей, с одним ребенком – 119 тыс. рублей. Москва на третьем месте - 81,4 тыс. рублей с двумя и 94,6 тыс. рублей с одним ребенком.

Хуже всего дела обстоят в Кабардино-Балкарской Республике. Семьи этого региона с двумя детьми остаются ежемесячно в минусе (-1,97 тыс. рублей). У семей с одним ребенком в среднем остается 9 тыс. рублей.

Теги: рейтинг, семьи, доход

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