Вчера, 09:41

Доску почета Промышленного района будут обновлять раз в два года

Администрация Промышленного района Самары утвердила нормы, по которым будет обновляться доска почета «Лучшие люди района». Доска расположена около здания администрации на ул. Краснодонской, 32.

Размещать фотографии 24 самых заслуженных граждан администрация будет на 2 года. А повторно попасть в число почетных можно будет не ранее чем через 5 лет после первого срока.

Предприятия, общественные организации, и творческие коллективы могут подать ходатайства в администрацию. При этом, напоминают власти, при выдвижении кандидатов в почетные люди не должно быть какой-либо дискриминации по половому, национальному, религиозному или материальному признаку. Только – за заслуги.

Коллегия администрации обещает рассмотреть все предложения и принять решение большинством голосов. Потом о решении уведомят организацию и пригласят избранных «для фотографирования». За счет районного бюджета.

Теги: доска почета. промышленный район. самара

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