"Крылья Советов" обыграли "Томь"
В матче 29-го тура Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Томске обыграли местную "Томь". Счет – 2:0.
Самарцы забили на пятой и восьмидесятой минутах.
Самарская команда набрала 28 очков и обошла в таблице "Оренбург", радуется пресс-служба "Крыльев Советов".
В заключительном туре самарцы сыграют с грозненским "Тереком". Эта встреча состоится в воскресенье, 21 мая на стадионе "Металлург". Начало - в 16:00 по самарскому времени.
Теги: крылья советов, томь, победа
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