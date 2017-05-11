Вчера, 09:15

"Крылья Советов" обыграли "Томь"

В матче 29-го тура Чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Томске обыграли местную "Томь". Счет – 2:0.

Самарцы забили на пятой и восьмидесятой минутах.

Самарская команда набрала 28 очков и обошла в таблице "Оренбург", радуется пресс-служба "Крыльев Советов".

В заключительном туре самарцы сыграют с грозненским "Тереком". Эта встреча состоится в воскресенье, 21 мая на стадионе "Металлург". Начало - в 16:00 по самарскому времени.

Теги: крылья советов, томь, победа

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