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Взносы за капремонт в Самарской области повысят с 1 июля 2018 года
|Фото - marcin049
Правительство Самарской области решило увеличить тарифы на капремонт с 1 июля 2018 г. В первом полугодии следующего года размер взноса решено сохранить на уровне 2017 г. Тарифы следующим летом вырастут на 4%.
Сейчас минимальный размер взноса составляет 5,45 рублей за квадратный метр для домов до 5 этажей (включительно) и 6,27 руб. для домов выше 5 этажей.
В апреле правительство региона приняло постановление, которое изменило критерии оценки первоочередности капремонта. В среднем сроки ремонтов сдвинулись на 30 лет. Документ в старой редакции регламентировал ремонт фасадов, крыш, подвалов, инженерных систем до 20-30 годов. Теперь сроки перенесли на 40-50-е годы.
Теперь дома в очередь ставит специальная программа на рейтинговой основе. В критерии, по которым определяется необходимость, входит, например, срок эксплуатации дома и проведение последнего капремонта.
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