17 мая 2017, 15:32

Пресс-конференция губернатора Самарской области

11 мая губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал большую пресс-конференцию, посвященную пятилетию пребывания в должности. Губернатор пять часов отвечал на вопросы журналистов 85 средств массовой информации.

Губернатор поделился видением стоящих перед ним и регионом задач, рассказал об уже произошедших переменах, развитии экономики, изменениях в сфере ЖКХ и многом другом, ответив в том числе на жесткие вопросы оппозиционных СМИ.

О протестных митингах и слухах об отставке.

Об увеличении объемов жилищного строительства и доступности жилья.

О качествах, необходимых губернатору, и строительстве Самара Арены.

Расширенная версия пресс-конференции доступна на канале Youtube

Теги: пресс-конференция, губернатор

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