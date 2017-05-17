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Пресс-конференция губернатора Самарской области
11 мая губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал большую пресс-конференцию, посвященную пятилетию пребывания в должности. Губернатор пять часов отвечал на вопросы журналистов 85 средств массовой информации.
Губернатор поделился видением стоящих перед ним и регионом задач, рассказал об уже произошедших переменах, развитии экономики, изменениях в сфере ЖКХ и многом другом, ответив в том числе на жесткие вопросы оппозиционных СМИ.
О протестных митингах и слухах об отставке.
Об увеличении объемов жилищного строительства и доступности жилья.
О качествах, необходимых губернатору, и строительстве Самара Арены.
Расширенная версия пресс-конференции доступна на канале Youtube
Теги: пресс-конференция, губернатор
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