Вчера, 15:57

Ростелеком сделает системы наблюдения за ЕГЭ за 19 млн рублей

Ростелеком организует системы видеонаблюдения за процедурой проведения ЕГЭ в школах Самарской области. Стоимость контракта – 18,899 млн рублей.

Всего компании надо организовать работу установленных программно-аппаратных комплексов (ПАК) в 1449 помещениях. 1394 из них будут оборудованы комплексами, подключенными к сети ЛВС в ППЭ типа Online и каналам связи минобразования Самарской области. Еще 55 – комплексами, отключенными от Интернета, работающими только в режимах записи и ожидания.

Год назад за организацию работы 1419 ПАКов с online-записью и 55 ПАК с offline-записью Ростелеком получил 11,8 млн рублей.

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