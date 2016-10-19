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Завтра в ДК "Победа" пройдет ярмарка вакансий

18 мая с 14.00 до 16.00 в ДК «Победа» (пр. Кирова, 72 а) будет организована специализированная ярмарка вакансий для молодежи, в том числе для подростков.

"На мероприятии будут присутствовать 15 работодателей, которые предложат свыше 300 вакансий с различным характером работы", - сообщает пресс-служба областного правительства.

Варианты трудоустройства предложат и школьникам в возрасте от 14 до 18 лет.

Теги: ярмарка вакансий

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