Завтра в ДК "Победа" пройдет ярмарка вакансий
18 мая с 14.00 до 16.00 в ДК «Победа» (пр. Кирова, 72 а) будет организована специализированная ярмарка вакансий для молодежи, в том числе для подростков.
"На мероприятии будут присутствовать 15 работодателей, которые предложат свыше 300 вакансий с различным характером работы", - сообщает пресс-служба областного правительства.
Варианты трудоустройства предложат и школьникам в возрасте от 14 до 18 лет.
Теги: ярмарка вакансий
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