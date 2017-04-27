Вчера, 15:20

АвтоВАЗ сократил штат на 7%

АвтоВАЗ продолжает снижать численность своих сотрудников - по итогам 1-го квартала 2017 г. ее средний показатель составил 39,725 тыс. человек, пишет "Финмаркет". Годом ранее этот показатель находился на отметке 42,725 тыс. человек, таким образом, средняя численность за год снизилась на 7% (3000 человек).

В феврале сообщалось, что АвтоВАЗ собирается сократить 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности (на тот момент - 2% персонала). Также в феврале сообщалось, что с начала 2017 г. АвтоВАЗ снизил число сотрудников на 5%, до 41 тыс. человек, и намеревался продолжить увольнения по соглашению сторон. В отчете компании по РСБУ за 2016 г. говорилось, что численность сотрудников за прошедший год сократилась на 9,7% - до 43,307 тыс. человек.

Также компания сообщала о запуске с целью обеспечения занятости персонала проекта "Индустриальный парк АвтоВАЗ", куда переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание дирекции по закупкам и другие площадки АвтоВАЗа. Туда к марту перевели 400 человек.

В штат одного резидента парка – компании «Металлист-Тольятти» – уже перешло около 80 бывших работников АвтоВАЗа. До конца 2017 г. «Металлист-Тольятти» привлечет около 300 человек и примерно столько же – в 2018 г., сообщал председатель профсоюзной организации завода Сергей Зайцев в конце марта.

Около 1000 человек обещает привлечь Сбербанк, который собирается осенью открыть в одном из помещений «АвтоВАЗа» call-центр.

Теги: автоваз, штат, сокращения

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