49 га Тольятти занимает мусор
Как сообщила администрация Тольятти, в городе незаконными свалками занято 49 гектар (площадь города - 31 400 га). Одна из самых больших - на ул. Васильевской (полгектара). "Как утверждают специалисты, на территорию мусор вывозят на специализированных машинах предприятия, как правило, в ночное время. Нарушителей не смущает установленный на месте знак о запрете вывоза мусора и штрафе в 300 тыс. рублей", - пишет мэрия.
Напомним, в конце марта в Самарской области ОНФ обнаружил 93 свалки. Большинство нелегальных свалок расположены около крупных городов Самара и Тольятти и в ближайших к ним районах - Волжском и Ставропольском. Чаще всего это бытовой мусор, складирующийся местными жителями, но есть примеры и незаконных полигонов, например, на границе Тольятти и Ставропольского района около «Обводного Шоссе».
О несанкционированной свалке любой житель губернии может сообщить на сайте kartasvalok.ru.
Теги: отходы, мусор, тольятти, свалки
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