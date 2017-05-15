Вчера, 14:16

49 га Тольятти занимает мусор

Как сообщила администрация Тольятти, в городе незаконными свалками занято 49 гектар (площадь города - 31 400 га). Одна из самых больших - на ул. Васильевской (полгектара). "Как утверждают специалисты, на территорию мусор вывозят на специализированных машинах предприятия, как правило, в ночное время. Нарушителей не смущает установленный на месте знак о запрете вывоза мусора и штрафе в 300 тыс. рублей", - пишет мэрия.



Напомним, в конце марта в Самарской области ОНФ обнаружил 93 свалки. Большинство нелегальных свалок расположены около крупных городов Самара и Тольятти и в ближайших к ним районах - Волжском и Ставропольском. Чаще всего это бытовой мусор, складирующийся местными жителями, но есть примеры и незаконных полигонов, например, на границе Тольятти и Ставропольского района около «Обводного Шоссе».

О несанкционированной свалке любой житель губернии может сообщить на сайте kartasvalok.ru.

Теги: отходы, мусор, тольятти, свалки

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.