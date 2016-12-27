Вчера, 14:08

Андрею Иванову продлили полномочия

Совет директоров тольяттинского ПАО «Трансаммиак» продлил на три года полномочия генерального директора компании – Андрея Иванова. С 31 мая по 30 мая 2020 г.

Иванов работает в этой должности с 2012 г. Ему принадлежит 0,027203% уставного капитала «Трансаммиака».

Теги: иванов, трансаммиак

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