Главное за сегодня: 
За окном: +19, завтра: +21
 Вчера, 14:08 
Рейтинг: 0 
Андрею Иванову продлили полномочия

Совет директоров тольяттинского ПАО «Трансаммиак» продлил на три года полномочия генерального директора компании – Андрея Иванова. С 31 мая по 30 мая 2020 г.

Иванов работает в этой должности с 2012 г. Ему принадлежит 0,027203% уставного капитала «Трансаммиака». 

 

 

Теги: иванов, трансаммиак

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios