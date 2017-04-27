Вчера, 13:40

Проект реставрации Иверского монастыря сделает ООО «Парекс»

Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» выбрало исполнителя для подготовки проекта реставрации Иверского монастыря в Самаре (Волжский проспект, 1).

Подряд получило ООО «Парекс» (эта компания делала проект реставрации Дома архиерейского подворья в Самаре), которое готово работать за 8,3 млн рублей. Второй участник торгов – ООО «Симаргл» - был согласен на 8 млн рублей.

Напомним, начальная цена контракта составляла 12, 357 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Проект должен быть сделан до 1 декабря.

На территории монастыря нужно провести противоаварийные работы по кровле с восстановлением системы организованного водостока. Также необходимо отремонтировать полы во всех помещениях храма. Еще нужны противоаварийные, консервационные и реставрационные работы на усыпальнице Алабиных под бывшим Елено-Варваринским приделом. Кроме этого в реставрации нуждаются фасады зданий.

Для справки

Ансамбль Иверского женского монастыря создавался с 1855 по 1925 гг., сообщает управление госохраны. И состоял из четырех храмов, надвратной колокольни с церковью на втором этаже, сестринских и ремесленных корпусов и хозпостроек. После революции 1917 г. монастырь был национализирован. В 1925 г. Трапезную церковь передали под клуб рабочих и служащих электростанции и водопровода. В 1929 г. Иверскую, Успенскую и Казанскую церкви передали Союзу металлистов, а затем филиалу «Самараоблобувьбыт». В 1930-е годы были разобраны храмовые постройки, колокольня, склепы, сестринские. Часть территории монастыря была застроена – на месте храмов и верхнего кладбища появились жилые дома, часть сестринских передали под жилье рабочим ГРЭС, по ул. Чапаевской построили школу, по Волжскому проспекту – здание банка. В 1993 г., когда монастырь опять стал действующим, от него остались Трапезный храм, храм Иверской иконы Божьей матери, дом игумении, монастырские мастерские.

Теги: проект, реставрация, иверский монастырь, парекс

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