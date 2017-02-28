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Самарские предприниматели предлагают виртуальные кассы вместо новой техники

В губдуму поступило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей Самарской области о замене новой-контрольно кассовой техники на «виртуальную кассу».

Один из инициаторов обращения, Михаил Каскер, отметил, что применение нового программного продукта может стать альтернативой приобретению дорогостоящей кассовой техники. С помощью этой программы можно передавать данные через оператора фискальных данных в налоговую инспекцию.

Среди преимуществ использования «виртуальной кассы» предприниматели называют её надежность, устойчивость к взлому, простоту в использовании, ценовую доступность и т.д. «Представители бизнеса также считают, что применение «виртуальных касс» поможет достичь главной цели – «прозрачности» оборота наличных денежных средств, гораздо быстрее, чем с применением ККТ нового образца», - пишет пресс-служба губдумы.

По новому закону, с 1 июля 2017 г. заменить старые контрольно-кассовые машины на онлайн-кассы должны будут все организации и ИП, которые обязаны применять контрольно-кассовую технику (за исключением тех, кого освободили от применения ККТ до 1 июля 2018 г.). Новые ККТ должны отвечать следующим условиям: 

- касса имеет фискальный накопитель;

- она способна передавать в ФНС информацию о пробитых чеках через интернет;

- наличие договора с оператором фискальных данных (ОФД), через которого сведения будут передаваться в ФНС.

Председатель общественной комиссии Андрей Першин отметил, что использование «виртуальной кассы» может стать дополнением, а не заменой предусмотренных действующим законодательством онлайн-ККТ, сообщает пресс-служба губдумы.

Общественная комиссия по информационным технологиям и связи рекомендовала профильному комитету губдумы обратиться с вопросом о возможной замене ККТ на "виртуальные кассы" в правительство РФ.

 

 

Теги: виртуальная касса, губдума

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