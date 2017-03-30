33% соискателей из Самарской области боятся столкнуться с мошенниками при поиске работы
Компания HeadHunter выяснила, что больше всего пугает самарцев при поиске новой работы.
Основной страх при смене работы – слишком длительный поиск нового места. Так ответили 42% респондентов из Самарской области. Еще 33% боятся столкнуться с мошенниками, 27% – что поиски не увенчаются успехами, а каждый четвертый переживает, что у него закончатся деньги прежде, чем он найдет новое место.
Соискатели до 35 лет испытывают в процессе поиска работы больше эмоций, чем опытные сотрудники. Кроме того, женщины больше мужчин подвержены различным страхам, лишь у 9% из них нет никаких опасений, среди мужчин таких 16%. Также женщины чаще опасаются, что в новом коллективе им встретятся неприятные коллеги или начальник.
Теги: HeadHunter
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