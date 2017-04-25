Вчера, 12:00

Менеджер банка оформила на 39 граждан без их ведома кредиты на 1,4 млн рублей

Следственное отделение ОМВД России по Пестравскому району возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении менеджера одного из банков. По версии следствия, с апреля по май 2016 г. девушка обманным способом похитила со счетов клиентов учреждения более 1,430 млн рублей, оформив фиктивные кредиты на 39 граждан.

Мошенничество обнаружилось, когда жители Пестравского района начали жаловаться на требования банков оплатить долги по кредитам.

«В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в размере около 94 тысячи рублей», - сообщила пресс-служба областного Главка.

Теги: следствие, мошенничество, банк, кредиты

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