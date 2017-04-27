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Сотрудники СМИ Самарской области – в долгах

Работники средств массовой информации (СМИ) в Самарской области берут больше всего кредитов. 

По данным национального бюро кредитных исследований (НБКИ), уровень долговой нагрузки у работников СМИ в Самарской области на 1 мая составлял 49,4%. Это второе место среди самых высоких показателей в отрасли. Более всего закредитованы сотрудники СМИ в Томской области (50,3%), чуть меньше, чем в Самарской области, долговая нагрузка у журналистов Татарстана – 49,2%.

Средняя долговая нагрузка у сотрудников СМИ в России – 29,9% (в октябре 2016 г. – 24,7%). Наименьшая – в Коми (9,2%), Калининградской (12%) и Ульяновской (15,4%) областях.

В НБКИ отмечают, что за последние полгода выросла долговая нагрузка работников всех сфер российской экономики. Более всего – у работников сферы продаж. 

Самый высокий средний уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 мая (по сравнению с октябрем 2016 г.) -  у работников транспорта и логистики (36,8%), охранных предприятий (36,6%) и образовательных учреждений (35,0%). Самый низкий - в сфере «Телекоммуникации и связь» (16,8%), «Информационные технологии» (18,1%) и «Маркетинг, реклама и PR» (23,5%).

 

 

Теги: нбки, сми, уровень долговой нагрузки, самарская область

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