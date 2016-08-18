Вчера, 11:00

Спасением на самарских пляжах займется ОСВОД

Управление гражданской защиты Самары подвело итог аукциона на право оказания услуг по организации работы спасательных постов на городских пляжах. Подряд получила Самарская областная общественная организация спасания на водах "ОСВОД". Организация снизила начальную стоимость контракта на 30 тыс. рублей и получит за работу 5,97 млн рублей.

«Начало оказания услуг: с 15 июня на всех спасательных постах за исключением спасательного поста №13, начинающего работу с 10.00 11 июня на пляже реки Волга в районе Мастрюковских озёр, в период проведения молодёжного форума iВолга-2017; - окончание оказания услуг: 15 сентября», - сказано в договоре.

«Для организации работ на двенадцати спасательных постах с учетом сменности требуется: старшин – 24 человек, матросов-спасателей -64 человека, диспетчер – 1 человек, с учетом сменности - 2 человека, руководитель муниципальной службы спасения -1 человек, заместитель руководителя муниципальной службы спасения - 1 человек, с учетом сменности - 2 человека. Все девять модулей спасательных постов в ночное время охраняются сторожами, с учётом сменности – 18 сторожей. Всего муниципальная спасательная служба на воде состоит из 111 человек с учётом ежедневной смены: 44 спасателя и 2 сотрудника службы (заместитель руководителя и диспетчер)», - сказано в документах аукциона на сайте госзакупок.

Ранее администрация Самары опубликовала список пляжей и спасательных постов, которые откроются с 15 июня:



- спасательные посты № 1 и № 2 размещаются на пляже от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской;

- № 3 и № 4 – от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской;

- № 5 – на пляже от ул. Осипенко до стелы «Ладья»;

- № 6 – в районе спуска Загородного парка;

- пост № 7 – спуск по ул. Советской Армии;

- № 8 – спуск на Барбошиной поляне;

- № 9 – район СФГУП «Санаторий Можайский»;

- № 10 – в Красноглинском районе на территории 26-го квартала Самарского лесничества.

Теги: спасательные посты, пляжи

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