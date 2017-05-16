Вчера, 10:50

Сбербанк даст Самаре 3 млрд рублей

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ПАО «Сбербанк России» откроет администрации Самары 6 возобновляемых кредитных линий на общую сумму в 3 млрд рублей. Каждый кредит – по 500 млн рублей.

Сбербанк победил во всех шести аукционах, объявленных горадминистрацией в апреле. В пяти из шести аукционах ближайшим соперником по предложенной цене на обслуживание кредитов был банк ВТБ. В одном из аукционов цену Сбербанка "сбивал" «Западно-Сибирский коммерческий банк». Если в соперничестве с ВТБ Сбербанк снизил начальную цену (49,750 млн рублей) только до 46,801 млн рублей по каждому из пяти аукционов, то ЗПКБ, предложивший свои услуги за 47,762 млн рублей, простимулировал Сбербанк снизить цену до 46,513 млн рублей.

ВТБ готов был кредитовать Самару за 47,050 млн рублей по каждому из пяти кредитных линий.

Деньги город занимает на год для финансирования дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

С учетом снижения цены на аукционах, вместо начальных 298,500 млн рублей, Самара потратит на обслуживание кредитов 280,518 млн рублей.

В конце 2016 г. бюджет Самары на этот год утвердили бездефицитным. Доходы и расходы – 13,706 млрд рублей. Но к началу марта после внесенных изменений плановые доходы города выросли до 20,69 млрд рублей, расходы – до 21,022 млрд рублей. Банкам город уже должен 1,78 млрд рублей.

Предельный объем муниципального долга, запланированный на этот год, не должен превысить 15,099 млрд рублей. Из них кредиты банков – 13,659 млрд рублей.

Теги: сбербанк, кредит, самара, 3 млрд

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