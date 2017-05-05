Две самарских улицы будут убирать за 4,2 млн рублей
ГКП Самарской области АСАДО подписало договор с ООО «Дельта» на право летнего содержание автомобильных дорог в границах Самары. Стоимость работ – 4,2 млн рублей.
Речь идет о Московском шоссе (от ул. Мичурина до ул. Авроры) и ул. Ново-Садовой (от ул. Первомайской до Постникова Оврага) . Срок действия договора – до 31 июля.
В перечень работ входят: уборка проезжей части от мусора, мойка остановочных павильонов, уборка подземных переходов и автостоянок, очистка урн, мойка дорожных знаков и ограждений, уборка тротуаров, полив и выкашивание газонов.
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