Вчера, 10:26

Две самарских улицы будут убирать за 4,2 млн рублей

ГКП Самарской области АСАДО подписало договор с ООО «Дельта» на право летнего содержание автомобильных дорог в границах Самары. Стоимость работ – 4,2 млн рублей.

Речь идет о Московском шоссе (от ул. Мичурина до ул. Авроры) и ул. Ново-Садовой (от ул. Первомайской до Постникова Оврага) . Срок действия договора – до 31 июля.

В перечень работ входят: уборка проезжей части от мусора, мойка остановочных павильонов, уборка подземных переходов и автостоянок, очистка урн, мойка дорожных знаков и ограждений, уборка тротуаров, полив и выкашивание газонов.

Теги: дороги, асадо

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