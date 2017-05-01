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Из Самары в Сызрань пустят дополнительные рейсы

"Самарское речное пассажирское предприятие" для изучения "потребительского спроса и потенциального пассажиропотока" назначило дополнительные рейсы на скоростном маршруте Самара-Сызрань 24 и 26 мая. Напомним, что для покупки билетов теперь необходимы паспорт или водительское удостоверение.

Дни отправлений

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Движение вверх

САМАРА

СЫЗРАНЬ

САМАРА

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

24 мая (ср.)

17-30

19-40

-

-

26 мая (пт.)

-

-

06-30

08-50

Расстояние

0 км.

126 км.

126 км.

 

Теги: сызрань, рейсы

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