Из Самары в Сызрань пустят дополнительные рейсы
"Самарское речное пассажирское предприятие" для изучения "потребительского спроса и потенциального пассажиропотока" назначило дополнительные рейсы на скоростном маршруте Самара-Сызрань 24 и 26 мая. Напомним, что для покупки билетов теперь необходимы паспорт или водительское удостоверение.
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Дни отправлений
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Движение вниз
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Движение вверх
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САМАРА
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СЫЗРАНЬ
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САМАРА
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Отпр.
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Приб.
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Отпр.
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Приб.
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24 мая (ср.)
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17-30
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19-40
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-
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-
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26 мая (пт.)
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-
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-
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06-30
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08-50
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Расстояние
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0 км.
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126 км.
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126 км.
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16 мая 2017, 10:30
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