Вчера, 17:49

Из Самары в Сызрань пустят дополнительные рейсы

"Самарское речное пассажирское предприятие" для изучения "потребительского спроса и потенциального пассажиропотока" назначило дополнительные рейсы на скоростном маршруте Самара-Сызрань 24 и 26 мая. Напомним, что для покупки билетов теперь необходимы паспорт или водительское удостоверение.

Дни отправлений Движение вниз Движение вверх САМАРА СЫЗРАНЬ САМАРА Отпр. Приб. Отпр. Приб. 24 мая (ср.) 17-30 19-40 - - 26 мая (пт.) - - 06-30 08-50 Расстояние 0 км. 126 км. 126 км.

Теги: сызрань, рейсы

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