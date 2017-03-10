Tele2 откроет абонентам мир дополненной реальности
Tele2 запускает акцию «Мой Tele2» и предлагает жителям Самарской области пройти интерактивную игру с дополненной реальностью. Участники проекта смогут убедиться, что стоимость тарифов Tele2 со второго месяца не меняется. Самые успешные игроки получат шанс выиграть брендированный смартфон оператора.
Чтобы принять участие в акции, необходимо быть абонентом Tele2 или подключиться к сети оператора с 11 мая по 12 июня 2017 года, скачать бесплатное приложение «МЕТКА» в AppStore или GooglePlay и активировать его на смартфоне. С помощью приложения абоненты откроют мир дополненной реальности Tele2.
В течение месяца компания проведет несколько промомероприятий в ключевых салонах связи Самары, Тольятти, Сызрани, Кинели. Чтобы увидеть дополненную реальность, посетителям салонов необходимо навести смартфон с установленным приложением на печатные промоматериалы Tele2 «Наш безлимит без ценовой химии», пройти мини-игру и спасти свой смартфон от повышения цен.
Абоненты компании, которые выполнили все задания игры и зарегистрировались на участие в розыгрыше, станут претендентами на главные призы – три смартфона Tele2 Midi. Розыгрыш состоится 12 июня 2017 года в Самаре (ул. Ленинградская, 69), Тольятти (Автозаводское шоссе, 6), Сызрани (проспект 50-летия Октября, 54 «а»). Подробная информация о порядке проведения розыгрыша указана в Правилах.
Петр Семенищев, директор самарского филиала Tele2:«Новая тарифная линейка «Мой Tele2» - это продукт, который полностью соответствует потребностям абонентов. Одним из ключевых преимуществ нашего предложения является то, что со второго месяца стоимость тарифа не меняется - абонентская плата будет такой же, как и в день подключения. Для того, чтобы клиенты смогли лично проверить, как можно спасти смартфон от «ценовой химии», мы разработали мини-игру. Установив бесплатное приложение на смартфон можно не только познать мир дополненной реальности, но и выиграть один из трех брендированных смартфонов».
Промомероприятия будут проходить в салонах связи по следующим адресам:
г. Самара, ул. Аэродромная, 40 «г»;
г. Самара, ул. Кирова 34 «б»;
г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 7 «а»;
г. Самара, пр Кирова, 283;
г. Самара, ул. Аэродромная, 47 «а»;
г. Самара, ул. Ленинградская, 69;
г. Самара, ул. Революционная, 133;
г. Самара, ул. Венцека, 43;
г. Тольятти, ул. Льва Яшина, 14;
г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 52;
г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 57;
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 17 «д»;
г. Тольятти, ул. Степана Разина, 62 «а»;
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 54 «а»;
г. Сызрань, ул. Лазо, д.10;
г. Кинель, ул. Октябрьская, 65;
Теги: Tele2
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