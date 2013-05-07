Вчера, 09:37

В Самаре на 879 м пешеходных ограждений потратят 1,5 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии заключит договор на право установки пешеходных ограждений вдоль самарских дорог с ООО «Дорожник». На победу в аукционе также претендовало ООО «Абсолютспецстрой». Компании оценили свои услуги в 1,554 млн и 1,566 млн рублей соответственно. Начальная цена составляла 2,465 млн рублей.

Адресный перечень мест, где установят ограждения, заказчик передаст исполнителю в течение трех дней с момента подписания контракта. На работы отводится один месяц.

Окрашенных пешеходных ограждений из круглой трубы диаметром 57 мм установят 47 секций (по 2 м каждая), пешеходных ограждений из квадратной трубы – 245 секций (2 м каждая), оцинкованных пешеходных ограждений из прямоугольной трубы – 118 секций (2,5 м каждая). Всего будет установлено 879 метров ограждения – по 94, 490 и 295 метров соответственно.







Теги: ооо дорожник, пешеходные ограждения

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.