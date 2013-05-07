В Самаре на 879 м пешеходных ограждений потратят 1,5 млн рублей
Департамент городского хозяйства и экологии заключит договор на право установки пешеходных ограждений вдоль самарских дорог с ООО «Дорожник». На победу в аукционе также претендовало ООО «Абсолютспецстрой». Компании оценили свои услуги в 1,554 млн и 1,566 млн рублей соответственно. Начальная цена составляла 2,465 млн рублей.
Адресный перечень мест, где установят ограждения, заказчик передаст исполнителю в течение трех дней с момента подписания контракта. На работы отводится один месяц.
Окрашенных пешеходных ограждений из круглой трубы диаметром 57 мм установят 47 секций (по 2 м каждая), пешеходных ограждений из квадратной трубы – 245 секций (2 м каждая), оцинкованных пешеходных ограждений из прямоугольной трубы – 118 секций (2,5 м каждая). Всего будет установлено 879 метров ограждения – по 94, 490 и 295 метров соответственно.
Теги: ооо дорожник, пешеходные ограждения
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
16 июня 2016, 13:01
Пешеходов Тольятти оградят от машин
Комментариев: 0
|Пешеходные ограждения в Тольятти очистят от пыли
21 августа 2013, 13:00
|Обезопасят пешеходов
7 мая 2013, 16:58
|Сотрудники СМИ Самарской области – в долгах
Вчера, 11:46
|Сбербанк даст Самаре 3 млрд рублей
Вчера, 10:50
|Два детсада на Красной Глинке станут одним
16 мая 2017, 17:37
|Все долги по зарплате - в Самаре и Тольятти
16 мая 2017, 16:46
|Красноглинское шоссе будет ремонтировать АО «Гипрострой-Самара»
16 мая 2017, 14:04