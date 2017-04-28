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ООО «Экоград+» загрязняло окружающую среду

Прокуратура Центрального района Тольятти выяснила, что ООО «Экоград+» хранило опасные отходы на открытой бетонной площадке. "На складе отсутствуют пространственная изоляция и отсеки (лари). Лампы хранятся на площадке в картонных коробках, навалом, часть коробок от воздействия атмосферных осадков размокли, лампы лежат россыпью, многие из них разбиты. Герметичные оборотные (сменные) емкости, контейнеры отсутствуют", - пишет пресс-служба облпрокуратуры.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами), которые направлены в  управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Теги: экоград, прокуратура, опасные отходы

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