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Николай Меркушкин принял участие в антитеррористическом форуме в Казани

Фото=> Дмитрий Бурлаков

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич провели выездное совещание в Казани, посвященное вопросам профилактики террористических и экстремистских проявлений, а также противодействию незаконной миграции в субъектах ПФО. В совещании принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Михаил Бабич рассказал, что в регионах действуют целевые программы противодействия идеологии терроризма, а на базе исламских высших учебных заведений организована система повышения квалификации мусульманских священнослужителей.

"85% граждан из регионов округа положительно оценивают межнациональные и межконфессиональные отношения", — привел статистику полпред.

Он добавил, что с 2014 г. в ПФО не произошло ни одного террористического акта, унесшего человеческие жизни. Между тем, только в прошлом году органами безопасности были нейтрализованы террористические угрозы в Татарстане, Башкортостане, Кировской области.

Не менее важной проблемой Михаил Бабич назвал нелегальную миграцию в ПФО. По его словам, этот процесс осложняет криминогенную ситуацию, усиливает социальную напряженность и способствует возникновению конфликтов.

По данным полпреда, мигранты совершили в прошлом году в ПФО более 4 тыс. преступлений, треть их них — тяжкие и особо тяжкие. 45% иностранных граждан (385 тыс. человек) в ПФО работают без разрешительных документов.

Николай Патрушев отметил, что низкая безработица и промышленный потенциал Приволжского федерального округа являются причинами роста незаконных мигрантов. По его словам, это сопровождается нарастанием ряда вызовов и угроз, обусловленных как активизацией международных террористических и экстремистских организаций, так и ростом организованной этнической преступности, в том числе специализирующихся на создании каналов незаконной миграции своих соотечественников.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Теги: бабич, меркушкин, патрушев

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