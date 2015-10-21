Вчера, 17:37

Два детсада на Красной Глинке станут одним

В Самаре объединят два муниципальных детских сада. К детсаду №78 на Красной Глинке (квартал 3, д. 36) присоединят детсад №388 (пос. Южный, 34).

Делается это для «оптимизации муниципальных учреждений в сфере образования». А также для того, чтобы усовершенствовать «внутреннюю структуру учреждений системы образования» Самары и сэкономить на расходах по их содержанию.

На проведение всех бумажных процедур по реорганизации заведующей детсадом №78 выделят 2 тыс. рублей.

Детсад №78 основан в 1975 году. В нем работают 11 возрастных групп из них: с 2 до 3-х лет – 2 группы с общеразвивающей направленностью;с 3 до 7 лет - 9 групп из них: 2 группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет.

Детсад № 388 располагается типовом двухэтажном здании, построенном в 1983 г. На 9 групп со спальнями и вспомогательными помещениями.

Теги: Детсад №78, Детсад № 388, красная глинка, присоединение

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