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На летний отдых детей в Самаре потратят почти 200 млн рублей

В этом году на организацию детского летнего отдыха потратят более 193 млн рублей, это примерно на 7 млн рублей больше, чем в прошлом году. Из бюджета Самары выделят 161,2 млн рублей, из областного – 31,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губдумы.



Всего летом будут работать 178 лагерей дневного пребывания при школах. Планируется, что их посетят более 13 тыс. детей. При центрах дополнительного образования организуют 115 площадок для 23 тыс. детей и подростков. Физкультурно-массовую работу будут проводить более 100 тренеров.

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