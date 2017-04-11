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Все долги по зарплате - в Самаре и Тольятти

Как сообщает Самарастат, 1 мая суммарная задолженность перед работниками по заработной плате составила 46,1 млн. рублей. За апрель она увеличилась на на 1,6 млн рублей (на 3,6%).

"Вся сумма задолженности сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций. Долг приходится на городские округа Самара и Тольятти",- сообщило ведомство.

Теги: долги по зарплате, самарастат

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