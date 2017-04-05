Проезд через Московское шоссе по пр. Кирова откроют в июне
В 20-х числах июня в Самаре откроют проезд по проспекту Кирова на пересечении с Московским шоссе. Об этом пишет «СитиТраффик» со ссылкой на вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова.
В летнее время проспект Кирова будет открыт, но в дальнейшем возможны ограничения, связанные с работами по благоустройству кольцевой развязки.
На реконструкцию Московского шоссе от проспекта Кирова до границы Самары с северной стороны из федерального бюджета выделили 9 млрд рублей, сообщалось в феврале 2014 г. В октябре 2015 г. подряд на 6,8 млрд рублей за ремонт 9,1 км дороги получила компания «Самаратрансстрой». Закончить реконструкцию должны к 1 декабря 2017 г.
В начале февраля министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин утверждал, что Московское шоссе готово на 46%, самые сложные объекты на главной магистрали города - тоннели - готовы на 80%. «Отставания в графиках нет», - сообщалось тогда.
В конце марта сообщалось, что движение по тоннелю на пересечении пр. Кирова и Московского шоссе планируется открыть осенью.
Теги: московское шоссе, пр кирова
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
27 апреля 2017, 12:32
Цветы вдоль Московского шоссе и Ново-Садовой посадит «Спецремстройзеленхоз»
Комментариев: 0
|Жители могут высказаться по поводу застройки на ул. Молодежной, пр. Кирова и Московского шоссе
25 апреля 2017, 09:55
|Выезд на Московское шоссе перекроют из дворов на 18-м километре
14 апреля 2017, 09:12
|Жителям Самары обещают закрывать дороги на ремонт по очереди
13 апреля 2017, 11:21
|Завтра ограничат движение на Московском шоссе
5 апреля 2017, 17:16
|
Вчера, 18:14
Николай Меркушкин принял участие в антитеррористическом форуме в Казани
Комментариев: 0
|Завтра закроют железнодорожный переезд в Зубчаниновке
Вчера, 17:34
|Роддом больницы Семашко приглашает на День открытых дверей
Вчера, 17:22
|На летний отдых детей в Самаре потратят почти 200 млн рублей
Вчера, 17:08
|Наиля Сафаева хочет вернуться в Самару из Татарстана
Вчера, 15:58