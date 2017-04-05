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Проезд через Московское шоссе по пр. Кирова откроют в июне

В 20-х числах июня в Самаре откроют проезд по проспекту Кирова на пересечении с Московским шоссе. Об этом пишет «СитиТраффик» со ссылкой на вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова. 

В летнее время проспект Кирова будет открыт, но в дальнейшем возможны ограничения, связанные с работами по благоустройству кольцевой развязки.

На реконструкцию Московского шоссе от проспекта Кирова до границы Самары с северной стороны из федерального бюджета выделили 9 млрд рублей, сообщалось в феврале 2014 г. В октябре 2015 г. подряд на 6,8 млрд рублей за ремонт 9,1 км дороги получила компания «Самаратрансстрой». Закончить реконструкцию должны к 1 декабря 2017 г. 

 В начале февраля министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин утверждал, что Московское шоссе готово на 46%, самые сложные объекты на главной магистрали города - тоннели - готовы на 80%. «Отставания в графиках нет», - сообщалось тогда.

В конце марта сообщалось, что движение по тоннелю на пересечении пр. Кирова и Московского шоссе планируется открыть осенью.

 

Теги: московское шоссе, пр кирова

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