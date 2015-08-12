16 мая 2017, 15:58

Наиля Сафаева хочет вернуться в Самару из Татарстана

Наиля Сафаева, зампредседателя арбитражного суда Татарстана, планирует возглавить 11-ый арбитражный апелляционный суд в Самаре. 23 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) планирует рассмотреть ее заявление.

В июне заканчиваются полномочия действующего председателя 11-го апелляционного суда Александра Ефанова. В первый раз на шестилетний срок он занял эту должность в июле 2005 г. (до этого 6 лет руководил Самарским гарнизонным судом). Во второй раз Ефанова переназначил президент России в июне 2011 г. По закону занимать эту должность более двух сроков подряд Ефанов не может.

В ноябре прошлого года ВККС рассматривала заявление Ефанова, который претендовал на пост председателя Арбитражного суда Самарской области. Эта должность вакантна с мая 2015 г.

Сафаева до назначения в арбитраж Татарстана в июле 2013 г. работала зампредседателя арбитражного суда Самарской области (с июля 2002 по август 2007 г. - помощник судьи самарского арбитража, с августа 2007 по май 2013 г. – судья). Начальником Сафаевой в Татарстане стал ее бывший начальник по Самаре – экс-председатель самарского арбитража Николай Новиков. Новиков начал работать в Татарстане в начале весны, Сафаева – в конце июля.

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