Наиля Сафаева хочет вернуться в Самару из Татарстана
Наиля Сафаева, зампредседателя арбитражного суда Татарстана, планирует возглавить 11-ый арбитражный апелляционный суд в Самаре. 23 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) планирует рассмотреть ее заявление.
В июне заканчиваются полномочия действующего председателя 11-го апелляционного суда Александра Ефанова. В первый раз на шестилетний срок он занял эту должность в июле 2005 г. (до этого 6 лет руководил Самарским гарнизонным судом). Во второй раз Ефанова переназначил президент России в июне 2011 г. По закону занимать эту должность более двух сроков подряд Ефанов не может.
В ноябре прошлого года ВККС рассматривала заявление Ефанова, который претендовал на пост председателя Арбитражного суда Самарской области. Эта должность вакантна с мая 2015 г.
Сафаева до назначения в арбитраж Татарстана в июле 2013 г. работала зампредседателя арбитражного суда Самарской области (с июля 2002 по август 2007 г. - помощник судьи самарского арбитража, с августа 2007 по май 2013 г. – судья). Начальником Сафаевой в Татарстане стал ее бывший начальник по Самаре – экс-председатель самарского арбитража Николай Новиков. Новиков начал работать в Татарстане в начале весны, Сафаева – в конце июля.
Теги: сафаева, ефанов, арбитражный суд самарской области, 11-ый арбитражный апелляционный суд
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
15 мая 2017, 17:55
Самарский арбитраж опять ищет подрядчика на капремонт
Комментариев: 0
|Арбитражный суд отказался банкротить «Самараинтур»
25 января 2016, 16:50
|Арбитражный суд Самарской области капитально отремонтируют
2 ноября 2015, 13:53
|Максим Бобылев ждет назначения в Самару
18 сентября 2015, 09:52
|У главы арбитражного суда Самарской области новый зам
12 августа 2015, 13:23
|Не будет работать офис МФЦ в Новокуйбышевске
Вчера, 16:56
|Школа в «Южном городе» будет одной из лучших в России
Вчера, 14:34
|На собеседованиях в Самаре врут и работники, и работодатели
16 августа 2017, 17:43
|В Тольятти завтра закроют движение транспорта
16 августа 2017, 17:12
|Для сызранского «Тяжмаша» откроют парковку
16 августа 2017, 16:57