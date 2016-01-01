Сегодня, 15:21

Секретарь Совбеза раскритиковал Самарскую область

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Казани раскритиковал Самарскую область и еще ряд регионов Поволжского федерального округа за недостаточную работу по противодействию компьютерным угрозам, пишет «Бизнес Онлайн.

«На территории ПФО наибольшие проблемы возникли в Нижегородской, Самарской областях, Республике Татарстан и Чувашской Республике. Все это позволяет сделать вывод о том, что принятые в июне 2016 года решения (на последнем выездном заседании секретаря Совбеза РФ — прим.ред.), направленные на защиту информации в государственных и муниципальных системах при использовании сети интернет, выполнены не в полном объеме. Работа по выполнению уязвимостей ПО не завершена», — заявил Патрушев.

Кибератака WannaCry с 12 мая затронула более 200 тыс. пользователей в 150 странах. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тыс. попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По последним данным Avast, было зафиксировано 195 тыс. попыток хакерских атак с использованием этого вируса.

Теги: кибератака

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.