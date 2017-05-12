На учет в Тольятти поставили 20 тыс. мигрантов
За четыре месяца этого года на миграционный учет в Тольятти поставлено 20 080 человек. Продлили сроки пребывания 7768 мигрантов, снялись с учета 15 555 человек. По сообщению горадминистрации, в основном в Тольятти прибывают граждане из Средней Азии. Из Казахстана, Киргизии, Армении и других бывших республик процент приезжающих небольшой.
Чтобы устроиться на работу иностранным гражданам необходимо оформить патенты. За прошедшие четыре месяца было принято 4 625 заявлений на патент, оформлено 3 812 патентов, выдано 3 123.
За четыре месяца иностранцы совершили 62 преступления, в основном кражи.
Теги: мигранты, тольятти, учет
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