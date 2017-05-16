16 мая 2017, 14:47

Tele2 предлагает билеты на фестиваль «Нашвилл» без комиссии

Tele2 начала продавать билеты на музыкальный фестиваль «Нашвилл», который пройдет в Нижнем Новгороде 3 июня. Их можно купить без комиссии в терминалах всех фирменных салонов связи оператора в Нижегородской области и семи регионах Поволжья.

Билеты на фестиваль музыкального искусства «Нашвилл» можно приобрести без наценки во всех салонах связи Tele2 в Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Кировской областях, а также в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии. Покупателям доступны на выбор билеты категории «Стандарт» и «Фан-зона».

Tele2 стала партнером масштабного фестиваля «Нашвилл-2017». Хедлайнерами музыкального события станут группа «Сплин», которая представит программу «Лучшее», и «Мумий Тролль» с программой «20 лет альбому "Морская"». На сцену стадиона «Труд» также выйдут Animal ДжаZ, Noize MC, «Биртман», а Андрей Князев и «КняZz» исполнят хиты группы «Король и Шут». Фестиваль «Нашвилл-2017» посвящен первой годовщине начала вещания радиостанции «Наше радио» в Нижнем Новгороде.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Реализуя новую коммуникационную платформу «Другие правила», оператор предоставляет своим абонентам больше возможностей как в мобильной связи, так и в других сферах. Мы стремимся поддерживать стиль жизни абонентов, поэтому партнерство в фестивале и продажа билетов на «Нашвилл» в магазинах Tele2 стали вполне логичными. Сегодня посетители 265 салонов связи в восьми регионах Поволжья получили возможность приобрести билеты без комиссии и стать участниками фестиваля. Впереди у нас еще несколько проектов, и мы сделаем все, чтобы этот музыкальный праздник для абонентов Tele2 стал ярким событием предстоящего лета».

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