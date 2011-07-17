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Красноглинское шоссе будет ремонтировать АО «Гипрострой-Самара»

АО "Гипрострой-Самара" будет капитально ремонтировать путепровод на км 4+668 автомобильной дороги на Красноглинском шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе).

Компания была единственным участником аукциона. Начальная стоимость аукциона – 45,477 млн рублей. За работы в этом году из областного бюджета выделят 5 млн рублей, в 2018 г. – 40,477 млн рублей.

На сайте госзакупок нет информации о ценовом предложении АО "Гипрострой-Самара".

Работы подрядчик должен начать в июне. Закончить - к 15 августа 2018 г.

Теги: АО "Гипрострой-Самара", Красноглинское шоссе, волжское шоссе. мост через Сок

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