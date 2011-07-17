Красноглинское шоссе будет ремонтировать АО «Гипрострой-Самара»
АО "Гипрострой-Самара" будет капитально ремонтировать путепровод на км 4+668 автомобильной дороги на Красноглинском шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе).
Компания была единственным участником аукциона. Начальная стоимость аукциона – 45,477 млн рублей. За работы в этом году из областного бюджета выделят 5 млн рублей, в 2018 г. – 40,477 млн рублей.
На сайте госзакупок нет информации о ценовом предложении АО "Гипрострой-Самара".
Работы подрядчик должен начать в июне. Закончить - к 15 августа 2018 г.
Теги: АО "Гипрострой-Самара", Красноглинское шоссе, волжское шоссе. мост через Сок
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
26 апреля 2017, 12:38
Ремонт Красноглинского шоссе начнется в июне
Комментариев: 0
|Епархия построит место для пикников
18 марта 2014, 11:08
|Красноглинское шоссе помоют за 8 млн рублей
13 марта 2014, 16:41
|Юный водитель впал в кому после крупной аварии
1 августа 2011, 12:51
|Легковушка на трассе врезалась в КАМАЗ
17 июля 2011, 14:02
|Два детсада на Красной Глинке станут одним
Сегодня, 17:37
|Все долги по зарплате - в Самаре и Тольятти
Сегодня, 16:46
|Власти Самары оценили городскую землю
Сегодня, 10:51
|В Октябрьском районе Самары снесут 12 аварийных домов
Сегодня, 10:32
|Самарский арбитраж опять ищет подрядчика на капремонт
Вчера, 17:55