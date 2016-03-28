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Роддом больницы Семашко приглашает на День открытых дверей
Роддом больницы Семашко приглашает на День открытых дверей
17 мая в родильном доме Самарской больницы № 2 им. Семашко пройдет День открытых дверей. Акушеры-гинекологи и неонатологи расскажут всем желающим об условиях пребывания и современных тенденциях родовспоможения.
Задать вопросы можно будет главврачу Якову Резникову и заведующей отделением Раисе Ильяшевской.
Начало - в 13.00.
Адрес: Самара, ул. Дыбенко, 165.
Теги: роддом семашко, день открытых дверей
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