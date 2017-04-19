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ОНФ недоволен детсадом №325 на Мехзаводе

Эксперты рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ в Самарской области констатировали, что «устранение дефектов строительно-ремонтных работ здания детского сада №325 в Самаре проведено некачественно». По сообщению активистов, помещение по-прежнему остается в реестре ОНФ «строительных полуфабрикатов».

«Эксплуатация здания в зимний период показала, что используемые подрядчиком технологии устранения дефектов кровли не дали ожидаемого положительного результата. В итоге на потолке третьего этажа мы видим следы множественных протеканий в период таяния снега и в период дождя», – рассказал член регионального штаба ОНФ, строительный эксперт Дмитрий Волобоев.

О том, что в поселке Мехзавод реконструируют детский сад № 325, расположенный по адресу квартал 10, дом 21а, сообщалось еще в марте 2015 г. Из городского и областного бюджетов это выделили около 95 млн рублей. Строительные работы должны были начаться в мае, а завершиться к концу 2015 г.

В сентябре ОНФ счел здание опасным для жизни и здоровья детей - в комнатах третьего этажа проверяющие обнаружили плесень. При ремонте крыши прошлой зимой подрядная организация, ремонтировавшая здание, уложила базальтовую вату в качестве утеплителя поверх снега. Сверху утеплитель накрыли мягкой кровлей. «Снег под теплоизоляцией пролежал до лета и при наступлении тепла начал таять, приводя в негодность сделанный ремонт. Устранить нарушения подрядчик пытался с помощью дополнительных технологических отверстий и вентиляционных вытяжек (аэраторов)», - выяснил тогда ОНФ.

Но при этом есть и другие недостатки – "наличие обратной тяги в игровых комнатах, что существенно снижает температуру в помещении, а также некачественная работа вытяжки на кухне".

В декабре прошлого года пресс-служба ОНФ сообщила, что «в здании самарского детского сада №325 (Мехзавод, Первый квартал) основная часть выявленных дефектов строительно–ремонтных работ устранены и помещение пригодно к эксплуатации».

В апреле прокуратура Самарской области потребовала от подрядчика устранить нарушений. Департамент градостроительства Самары подал иск в отношении подрядчика о взыскании штрафа за неисполнение сроков сдачи объекта на сумму более 1 млн руб.

Теги: детсад №325, онф, мехзавод

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