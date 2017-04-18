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В Новокуйбышевске перекрыли улицу Горького

Администрация Новокуйбышевска предупредила, что до 15 августа будет закрыто движение по ул. Горького от ул. Коммунистической до ул. Белинского.

Причина - переукладка тепловой сети.

Работы выполняет филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» ТУТС Новокуйбышевска.

Теги: новокуйбышевск, дорога

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