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В Новокуйбышевске перекрыли улицу Горького
В Новокуйбышевске перекрыли улицу Горького
Администрация Новокуйбышевска предупредила, что до 15 августа будет закрыто движение по ул. Горького от ул. Коммунистической до ул. Белинского.
Причина - переукладка тепловой сети.
Работы выполняет филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» ТУТС Новокуйбышевска.
Теги: новокуйбышевск, дорога
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