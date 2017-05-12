Время движения электрички «Жигулевск – Жигулевское море» изменилось
Администрация Тольятти уточнила информацию о времени движения пригородного поезда по маршруту «Жигулевск – Жигулевское море».
Из Жигулевска поезд отправляется в 06:30 и прибывает на станцию «Жигулевское море» в 06:44.
Вечером поезд отправляется в 17:57 от станции «Жигулевское море» и прибывает в Жигулевск в 18:14.
Из Тольятти до Жигулевска запустили дополнительные электрички. Они будут курсировать во время ремонта на ГЭС и строительства транспортной развязки 947 км трассы М-5 «Урал». Из Жигулевска пригородные поезда будут доезжать до станции «Жигулевское море».
Теги: электички, тольятти, жигулевск
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