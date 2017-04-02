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В Самарской области изъяли нелегальный алкоголь на 3 млн рублей

По итогам операции «Алкоголь», которую проводит в Самарской области полиция с января, выявлено 1 223  правонарушения, по которым составлены протоколы. За предпринимательскую деятельности без регистрации составлено 206 протоколов, за реализацию алкогольной продукции без лицензии - 213, за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена  - 100 протоколов. Еще 155 протоколов полицейские составили за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Самый распространенный вид административного правонарушения (703 протокола) - нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива.

Всего из незаконного оборота за время операции «Алкоголь» изъято 2 459 декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью 2,885 млн рублей.

«Сообщить об известных фактах незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ближайший отдел полиции или по телефону 020», - пишет пресс-служба облГлавка.

 

 

Теги: полиция, алкоголь

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