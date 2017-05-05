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Площадь Славы доделает «Волгастройконсалт»

табурент. ру

На конкурс по поиску подрядчика ремонта склона на площдаи Славы в Самаре поступила одна заявка. Конкурсная комиссия признала аукцион несостоявшимся, однако заявку признали соответствующей требованиям. Поэтому департаменту управления делами губернатора Самарской области рекомендовано заключить контракт с заявителем - ООО «Волгастройконсалт». Начальную стоимость – 36,478 млн рублей – ООО снизило только на 50 тыс. рублей.

В первый раз этот аукцион объявляли в конце марта, а подрядчика собирались найти 17 апреля. На тот аукцион заявилась также только одна компания - ООО «Интегрированные Технологии Безопасности», но аукционная комиссия сочла ее заявку несоотвествующей требованиям. Компания предлагала свои услуги за 36,295 млн рублей.

По условиям аукциона склон под площадью Славы должен преобразиться к 31 декабря. Подрядчику придется сделать системы канализации, электромонтажные работы, сделать 7 фонтанов, цветники и амфитеатр на склоне к Волге.

В феврале 2014 г. областное правительство объявило конкурс стоимостью 5 млн рублей на выполнение проекта по капремонту площади Славы. Победителем стало ООО "СтройПроект" с предложением в 3,75 млн рублей.

Кроме того, весной 2014 г. правительство области объявило два тендера на ремонт ливневки вокруг площади (1,2 млн рублей) и на ремонт участка пл. Славы со стороны ул. Молодогвардейская (3 млн рублей).

В июле 2014 г. власти региона заявили о готовности направить на ремонт мемориального комплекса "Скорбящая мать и Вечный огонь" 34,7 млн рублей и на ремонт лестниц - 54 млн рублей. Тогда же был объявлен и аукцион на ремонт смотровых площадок. Подрядчиком выбрано ООО «ВолгаСпецСтрой». Итоговая стоимость контракта – 58,6 млн рублей. Второй тендер стоимостью 72 млн рублей на право ремонта смотровых площадок объявили в декабре 2014 г.

В мае 2015 г. правление Самарской региональной организации Союза Архитекторов России опубликовало результаты конкурса на тему доработки единого архитектурного ансамбля площади.

Проект капремонта пл. Славы с декабря 2016 г. делало ООО «Волгатрансстрой-проект». За 3,5 млн рублей.

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Теги: пл славы, реконструкция, аукцион

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