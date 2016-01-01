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Власти Самары оценили городскую землю

Власти Самары установили размер платы за увеличение площади частных земельных участков за счет муниципальной земли. 

Стоимость муниципального участка для частника  составит 50% от его кадастровой стоимости. Рассчитываться стоимость будет  «пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность».  

Теги: земля, самара, частники, цена

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