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Власти Самары оценили городскую землю

Власти Самары установили размер платы за увеличение площади частных земельных участков за счет муниципальной земли.

Стоимость муниципального участка для частника составит 50% от его кадастровой стоимости. Рассчитываться стоимость будет «пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность».

Теги: земля, самара, частники, цена

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