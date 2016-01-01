Сегодня, 10:51
Власти Самары оценили городскую землю
Власти Самары оценили городскую землю
Власти Самары установили размер платы за увеличение площади частных земельных участков за счет муниципальной земли.
Стоимость муниципального участка для частника составит 50% от его кадастровой стоимости. Рассчитываться стоимость будет «пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность».
Теги: земля, самара, частники, цена
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