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Билеты на "Восходы" теперь продают только по документам

Как предупреждает Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Примут паспорт и водительское удостоверение.

Навигация по маршруту Сызрань – Самара, Самара – Сызрань открылась 28 апреля. Весеннее расписание будет действовать до 1 июня. Ежедневно отправление Сызрань - 6-00, Самара - 17-00. Суббота, воскресенье – от причала Сызрань в 13-30, Самары – 9-30. Стоимость билета - 400 рублей.

6 мая открылся новый скоростной речной маршрут «Самара–Тольятти» на судах «Восход». Протяжённость нового маршрута - 73 км. Отправление из Самары - в 7.45 и 14.15, из Тольятти - в 10.20 и 16.50. Стоимость проезда от 350 до 400 рублей в одну сторону.

Теги: восход, сызрань, тольятти, билеты

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