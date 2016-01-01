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В Октябрьском районе Самары снесут 12 аварийных домов

В Октябрьском районе Самары снесут 12 многоквартирных домов на площади 3,03 га в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой.

Администрация города приняла решении о застройке этой территории. Департаменту градостроительства поручено провести конкурс по выбору компании, которая сделает проект застройки этого участка, а затем и застроит его.

Под снос, по решению городских властей, пойдут дома по адресам:

1. Гастелло, 18

2. Гастелло, 20

3. Гастелло, 22

4. Тихвинская, 13

5. Тихвинская, 15

6. Тихвинская, 19

7. Тихвинская, 21

8. Тихвинская, 23

9. Тихвинская, 25

10. Тихвинская, 27

11. Учебный пер., 18

12. Учебный пер., 20

Начальная стоимость аукциона по поиску застройщика – 1 млн рублей. Победитель, договор с которым планируют заключить на 10 лет, должен подготовить проекты застройки и межевания территории через год после подписания контракта.

В течение 5 лет с момента заключения договора компания-победитель должна либо построить, либо купить и передать городу квартиры для переселения жильцов 12 сносимых домов. Кроме того, победитель аукциона обязан в течение в течение первых 5 лет заплатить городу возмещение за изымаемые квартиры в тех же 12 аварийных домах и землю под ними.

Договор, который собираются подписать с победителем аукциона, предполагает и взаимные претензии, которые стороны – администрация и выбранный застройщик – могут предъявить друг другу за срыв сроков. Подразумевается, что стороны могут требовать за это выплаты неустойки. Городские власти намерены контролировать победителя аукциона с помощью ежеквартальных отчетов о его работе.

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