Самарских болельщиков на матч с "Томью" пустят бесплатно
На матч 29-го тура Чемпионата РФПЛ "Томь" – "Крылья Советов" вход на гостевую северную трибуну будет бесплатным. Надо будет только предъявить паспорт. Игра состоится в Томске на стадионе "Труд" в среду, 17 мая, и начнется в 16:00 по самарскому времени.
Запуск в гостевой сектор начнется с 15:00. Вход со стороны улицы Белинского.
"По всем вопросам, касающимся прохода нашей команды на стадион, проноса на гостевой сектор баннеров, флагов и других средств поддержки, обращайтесь по телефону: +7 (917) 940 06 23", - сообщается на официальном сайте "Крыльев Советов".
Теги: болельщики, крылья советов
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